Belle Daltro aciona Facebook na Justiça após ter perfil no Instagram desativado e pede pagamento de multa; entenda

A influenciadora digital Belle Daltro, irmã de Cristian Bell, acionou o Facebook judicialmente após ter a conta do Instagram desativada no último mês sem motivo aparente. A blogueira pede a reativação da conta no prazo de 10 dias sob multa diária de R$ 1 mil, limitada até R$ 30 mil, caso o pedido não seja cumprido.

O Bahia Notícias teve acesso à ação, movida no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que iniciou no dia 5 de novembro, com o pedido de liminar e antecipação de tutela.

De acordo com o processo, “há indícios de abusividade da conduta da ré, que desativou, sem aviso prévio, a página do Instagram mantida pela parte autora”.

A defesa de Belle afirma que não houve nenhuma violação dos termos de uso ou de conduta abusiva por parte de Belle. A blogueira chegou a falar sobre a situação no TikTok e explicar o porquê de estar fora do Instagram, mesmo sem saber o motivo pelo qual a plataforma optou pela desativação do perfil dela.