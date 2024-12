Bellingham brilha, Mbappé se recupera de gol perdido e Real Madrid vence o Girona

O Real Madrid conquistou uma vitória importante fora de casa, derrotando o Girona por 3 a 0 no Estádio Montilivi, em partida válida pelo Campeonato Espanhol. O resultado favoreceu ainda mais a equipe merengue, que viu seu maior rival, o Barcelona, empatar com o Bétis, em Sevilha, por 2 a 2. Com isso, os catalães seguem na liderança, mas agora com apenas dois pontos de vantagem sobre o Real, que tem um jogo a menos.

O Girona iniciou o jogo com bastante entusiasmo e criou algumas boas oportunidades nos primeiros minutos. Aos 20, o goleiro Gazzaniga até se arriscou a driblar Mbappé durante uma saída de bola. Aos 26, o time mandante quase abriu o placar, quando Miovski ficou perto de completar um cruzamento na área, mas Courtois fez a defesa. Entretanto, o Real Madrid não demorou a se ajustar e, aos 36 minutos, abriu o placar. Bellingham aproveitou o rebote após uma jogada pela esquerda e finalizou com precisão para fazer 1 a 0. Este foi o quinto gol do inglês nos últimos cinco jogos da equipe no campeonato.

Com a vantagem, o Real assumiu o controle da partida no segundo tempo. Aos 10 minutos, Bellingham fez uma assistência primorosa para o jovem Arda Güler, que avançou e marcou o segundo gol com um chute de pé esquerdo. Sete minutos depois, foi a vez de Modric lançar Mbappé em um contra-ataque. O francês partiu em velocidade e ampliou para 3 a 0, se recuperando de um gol perdido no início da etapa final.

Com a vitória já garantida, o Real Madrid diminuiu o ritmo da partida. Endrick entrou no lugar de Mbappé aos 36 minutos e teve boa chance de deixar a sua marca, mas foi desarmado dentro da área, antes de conseguir finalizar. Além disso, o ex-palmeirense deu um susto ao ficar caído após choque de cabeça. Após atendimento médico, levantou-se e voltou para o jogo.

