Belo Horizonte: Fuad Noman tem 52% e Bruno Engler, 48%, aponta Quaest

Pesquisa Quaest divulgada na noite deste sábado (26/10), sobre a disputa de segundo turno em Belo Horizonte (MG), aponta Fuad Noman (PSD) com 52% das intenções de votos válidos e Bruno Engler (PL) com 48%.

Se esse resultado se confirmar neste domingo (27/10), será uma virada do atual prefeito da cidade, em relação ao primeiro turno. Na etapa anterior da eleição, Engler ficou em primeiro, com 34,38% dos votos, e Fuad em segundo, com 26,54%.

A pesquisa Quaest ouviu 1.602 eleitores, entre 25 e 26 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos. O levantamento tem um nível de confiança de 95%. Ele foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-03892/2024.

Neste domingo (27/10), eleitores de 51 cidades do Brasil retornarão às urnas para escolher os futuros prefeitos.

