Belo vai virar ator em série do Globoplay

O cantor Belo, 48, quem diria, quer virar ator. Com mais de três décadas de música, o pagodeiro já tem estreia marcada para a nova empreitada: ele viverá um policial na série Veronika, que começará a ser gravada em fevereiro para o Globoplay.

Em entrevista para Patrícia Kogut, do O Globo, Belo festejou o caminho que se abre e falou ainda sobre o “reencontro” com a polícia numa situação bem diferente de 20 anos atrás, quando foi preso por tráfico de drogas

“Eu estou em êxtase com essa novidade. Me sinto como na primeira vez que entrei num estúdio para gravar uma música. É tudo novo e desafiador. A primeira batalha tem sido conseguir acordar cedo para fazer a preparação intensa. Eu sou uma pessoa noturna, por conta do meu trabalho na música. A manhã sempre foi o meu momento de dormir. Agora, estou tendo que acordar às 6h30, para às 7h já estar na atividade”, iniciou ele.

Para se garantir, o músico está fazendo aula de interpretação com a preparadora de elenco Isadora Ferrite e faz laboratório com policiais. Nos últimos dias, Belo esteve na Cidade da Polícia, na Zona Norte do Rio, para acompanhar a rotina dos profissionais

“Tem mexido comigo, mas de um jeito bom. Volto a me reencontrar com a polícia, mas agora como um grande artista. Há 20 e poucos anos, eu tive aqueles problemas, mas reconstruí a minha vida e dei a volta por cima. O contato com os policiais tem sido incrível. Por ser um artista popular, muitos têm uma filha, uma esposa ou uma mãe que são minhas fãs. Aí pedem para tirar fotos, me abraçam. Só essa experiência, mesmo que eu não fosse gravar série alguma, já teria valido a pena”, afirmou