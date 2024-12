Ben Affleck não quer mais ouvir falar de Jennifer Lopez, diz jornal

Ben Affleck tomou medidas para evitar qualquer contato com notícias relacionadas à ex-esposa, Jennifer Lopez. Segundo informações do site britânico Daily Mail, o ator teria instalado um filtro em seu celular para bloquear conteúdos que mencionem o nome da cantora. “Ben não olha a internet — especialmente nada sobre seu divórcio com J-Lo”, disse uma fonte ao portal.

O recurso no smartphone permite ocultar palavras-chave, como nomes ou temas que o ator não deseja visualizar. De acordo com a fonte, Affleck também evita redes sociais e não comenta publicamente sobre a separação. A única exceção foi em um evento profissional, quando elogiou a atuação de Lopez no filme Unstoppable (2024): “A Jennifer está espetacular”.

A separação do casal foi oficializada em agosto, após dois anos de casamento. Jennifer Lopez entrou com o pedido de divórcio no tribunal no dia 20 de agosto, data que coincidia com o aniversário da festa de celebração do casamento, ocorrido em 2022, em Las Vegas. Essa foi a segunda tentativa do casal, que já havia tido um relacionamento breve no início dos anos 2000.

Desde o divórcio, Affleck mantém distância de declarações ou notícias relacionadas a Lopez. Fontes próximas ao ator afirmam que ele busca evitar qualquer envolvimento emocional ou lembrança de momentos difíceis da relação.

