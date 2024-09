Bens não declarados podem ser regularizados até 15/12, diz Receita

Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela

1 de 1 Imagem colorida de um celular com o símbolo da Receita Federal Imposto de Renda consulta – Metrópoles – Foto: Igo Estrela/Metrópoles @igoestrelaA partir da próxima segunda-feira (23/9), os contribuintes que desejam regularizar bens até então não declarados, seja no Brasil ou no exterior, podem iniciar o processo de regularização com a Receita Federal. A informação foi repassada nesta sexta-feira (20/9).

Essa medida é uma das fontes (confira todas no fim da reportagem) aprovadas pelo Congresso Nacional para compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e de municípios com até 156 mil habitantes.

Como aderir ao programa da Receita? Para aderir ao Regime Especial de Regularização Geral de Bens Cambial e Tributária (RERCT-Geral), os contribuintes devem declarar voluntariamente os bens, direitos e recursos que tinham em 31 de dezembro de 2023.

O prazo para adesão ao regime vai até 15 de dezembro deste ano. Com a medida, o Ministério da Fazenda espera arrecadar cerca de R$ 2 bilhões ainda em 2024.

Segundo o Fisco, “o pagamento inclui imposto de renda de 15% sobre o valor desses ativos, além de uma multa de 100% sobre o imposto, totalizando 30% de recolhimento”.

Até 15 de dezembro, de acordo com as regras estabelecidas pelo órgão, os contribuintes precisam concluir as seguintes determinações:

o envio da declaração de regularização; e o pagamento do imposto e da multa. Para regularizar os ativos, é necessário apresentar a Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat), disponível no Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da Receita.

Confira lista de medidas compensatórias “Desenrola” das agências reguladoras; Pente-fino em benefícios sociais feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); Repatriação de recursos internacionais; Valores esquecidos em bancos a partir do ano que vem e depósitos judiciais abandonados; Atualização do Regime Especial De Regularização Cambial e Tributária (RERCT); Atualização do valor de bens imóveis para o valor de mercado; e Limitação de benefícios fiscais a empresas. Quais assuntos você deseja receber?

