Bepass descarta biometria facial na Casa de Apostas Arena Fonte Nova para jogo do Brasil

Em evento realizado na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, nesta quarta-feira (23), a Bepass, empresa de tecnologia especializada em identificação e controle de acesso, divulgou novidades sobre a nova biometria facial do estádio.

Em entrevista para o Bahia Notícias, Ricardo Cadar, o CEO da empresa, negou a possibilidade do funcionamento da novidade antes do previsto, ou seja, na partida que a Seleção Brasileira irá disputar contra o Uruguai na arena.

“Não. Não existe pelo seguinte, quando fazemos essa integração, ela é feita com o sistema de sócios, com a empresa de tickets e com todos os players de mercado que tem, então para esse jogo do Brasil, como é muito próximo, não vai ser possível utilizá-lo. Acho que a data de utilização será no dia 20 mesmo, que é o primeiro jogo entre Bahia e Palmeiras”, afirmou o empresário.

LEIA MAIS: