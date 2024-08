Bernardinho e Ana Paula Araújo estão namorando, diz coluna

Reprodução

1 de 1 Imagem colorida de uma mulher e um homem – Foto: ReproduçãoO amor está entre a jornalista Ana Paula Araújo e o o técnico da seleção de vôlei masculino Bernardinho. Ainda nas Olimpíadas de Paris, no começo do mês, o ex-jogador revelou o namoro para vários amigos próximos. O casal está “feliz da vida”, de acordo com a coluna GENTE, da Revista Globo, que deu a notícia.

A apresentadora do Bom Dia Brasil também tem relação com o esporte, já que é triatleta. Apesar dos likes nas redes sociais, eles ainda não assumiram o relacionamentos nas redes sociais.

Ambos são divorciados. Ana Paula foi casada com o empresário Christiano Londres, entre 2004 a 2011, com quem tem a filha Melissa, de 18 anos. Já Bernardinho foi casado com Fernanda Venturini, entre 1999 e 2020.

