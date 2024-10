Best Global Brands 2024: Apple se mantém como marca mais valiosa do mundo pelo 12º ano consecutivo

A Interbrand apresentou o ranking Best Global Brands de 2024, que classifica as 100 marcas mais valiosas do planeta. Desde a primeira edição do ranking, o valor total das marcas subiu de US$ 988 bilhões em 2000 para impressionantes US$ 3,4 trilhões. No entanto, o estudo também apontou uma perda acumulada de US$ 3,5 trilhões em valor de marca ao longo dos anos.

Pela 12ª vez consecutiva, a Apple se destaca como a marca mais valiosa, com um valor estimado em US$ 488,9 bilhões, embora tenha registrado uma queda de 3% em relação ao ano anterior. O ranking das cinco principais marcas é completado pela Microsoft, com US$ 352,5 bilhões, seguida pela Amazon (US$ 298,1 bilhões), Google (US$ 291,3 bilhões) e Samsung, que vale US$ 100,8 bilhões.

O setor automotivo se destacou no ranking, com 14 marcas entre as 100 mais valiosas. Entre elas, a Toyota ocupa a 6ª posição, a Mercedes-Benz está em 8º lugar e a BMW aparece em 10º. A Tesla, por sua vez, caiu 9% e agora ocupa a 12ª posição, enquanto marcas como Kia e Hyundai mostraram crescimento.

Entre as marcas que mais cresceram, a Ferrari e o YouTube se destacaram, com aumentos de 21% e 16%, respectivamente. O estudo também trouxe à tona mudanças nas estratégias de marketing, revelando que os líderes da área estão sob pressão para focar em resultados rápidos e eficazes.

No cenário brasileiro, o Itaú foi reconhecido como a marca mais valiosa, com um valor de R$ 46,9 bilhões. O Bradesco, Skol, Brahma e Banco do Brasil completam a lista das principais marcas do país. O valor total das 25 marcas mais valiosas do Brasil ultrapassou R$ 156 bilhões, apresentando um crescimento de 2% em comparação ao ano anterior.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

