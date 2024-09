Beth Gomes garante bicampeonato paralímpico no lançamento de disco

A paulista Beth Gomes garantiu o bicampeonato paralímpico da prova do lançamento de disco da classe F53 (atletas que competem sentados) ao alcançar a marca de 17,37 metros, nesta segunda-feira (2) no Stade de France, em Paris (França). Com esta marca a atleta de 59 anos estabeleceu um novo recorde da prova.

Também nesta segunda, mas na parte da manhã, Beth Gomes conquistou a medalha de prata no arremesso de peso ao atingir a distância de 7,82 metros, recorde mundial na classe F53.

Prata no salto

O dia também foi de comemoração para o gaúcho Aser Mateus Almeida, que conquistou a medalha de prata na prova de salto em distância da classe T36 (para paralisados cerebrais). Ele conseguiu a marca de 5,76 metros, ficando atrás apenas de Evgenii Torsunov (time dos atletas paralímpicos neutros), que saltou 5,83 metros.

Medalha de bronze

Outro medalhista do Brasil nesta segunda foi o paranaense Vinícius Rodrigues, que garantiu o bronze na final dos 100 metros classe T63 (amputados de membros inferiores com prótese) ao completar a prova em 12s10, apenas 4 centésimos do medalhista de ouro, o norte-americano Ezra Frech. Este foi o melhor tempo do ano do brasileiro.