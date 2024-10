Beyoncé defende direito das mulheres em comício de Kamala Harris

O Texas se tornou nesta sexta-feira (25), o “marco zero” na defesa do direito ao aborto para Kamala Harris e Beyoncé. O comício da vice presidente e candidata à presidência dos Estados Unidos contou com a presença da estrela pop que apoiou o discurso de Harris que buscou mobilizar o público feminino. “É hora de a América cantar uma nova canção”, disse a cantora, acompanhada pela irmã, Kelly Rowland, diante de mais de 20 mil pessoas reunidas em um estádio em Houston. “Não estou aqui como política, estou aqui como uma mãe que se preocupa profundamente com o mundo”, acrescentou a artista, que autorizou o uso de “Freedom”, um hino à liberdade, para a campanha democrata. Em seu discurso sob grandes aplausos, Harris defendeu que o Texas é o “marco zero na luta pela liberdade reprodutiva” porque “é o lar de uma das proibições ao aborto mais restritivas do nosso país”, denunciou.

A candidata relembrou as nomeações de três juízes conservadores para o Supremo Tribunal durante mandato de seu oponente nas eleições, Donald Trump, que contribuíram para revogar o direito federal ao aborto em 2022. Para a multidão, Harris disse que Trump apagou meio século de progresso arduamente conquistado quando nomeou os juízes. A candidata foi acompanhada no comício por mulheres que quase morreram de sepse e outras complicações na gravidez porque não conseguiram obter cuidados médicos adequados. Algumas delas já estavam fazendo campanha por Harris e outras contaram suas histórias em anúncios de campanha que buscam mostrar como a questão se transformou em algo muito maior do que o direito de interromper uma gravidez indesejada.

“Para qualquer um que esteja assistindo de outro estado, se você acha que está protegido das proibições de aborto de Trump porque mora em Michigan, Pensilvânia, Nevada, Nova York, Califórnia ou qualquer estado onde eleitores ou legisladores protegeram a liberdade reprodutiva, saiba: ninguém está protegido”, alertou Harris. “Porque uma proibição nacional de Donald Trump proibirá o aborto em todos os estados”, disse. O Texas, um estado do sul governado pelos republicanos, é uma parada pouco ortodoxa para os candidatos, que se concentram nos sete estados-chave que provavelmente decidirão quem será o próximo na Casa Branca. Mas tanto a vice-presidente democrata como o seu rival decidiram alimentar as suas campanhas lembrando o que os separa.

Trump também estava no Texas na sexta-feira, onde previu que quebraria recordes de número de pessoas deportadas dos Estados Unidos se vencesse a eleição. “Estamos aqui hoje, no grande estado do Texas, que (…) sob Kamala Harris, se tornou o marco zero para a maior invasão de fronteira da história do mundo”, disse ele na cidade de Austin. O ex-presidente e também candidato à Casa Branca acusou Harris mais uma vez de “importar gangues de migrantes”.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações do Estadão Conteúdo