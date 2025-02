Bezos investe em vacina que pode frear o… aquecimento global

O bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin, está investindo, por meio de seu fundo Bezos Earth Fund, na criação de vacina para reduzir emissões de metano ocasionadas por arroto e pum de bovinos.

O valor dispendido para a pesquisa, liderada por pesquisadores do The Pirbright Insitute (Reino Unido), do Royal Veterinary College (RVC) (Reino Unido) e pelo laboratório de inovação agrícola neozelandês AgResearch, é de US$ 9,4 milhões (R$ 54,09 milhões, na conversão direta), segundo informações do g1.

Metano é gerado no intestino dos animais por bactérias (Imagem: Alexandre Costa Marques/Shutterstock)

Motivações para Bezos combater as mudanças climáticas

O gás metano (CH₄) é um dos que mais contribuem para o aquecimento de nossa atmosfera. Os bois produzem ele durante sua digestão.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), o metano que vem do esterco e da digestão dos bovinos é quase um terço de toda a emissão global do gás.

Dados do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG), do Observatório do Clima, apontam que, no Brasil, três quartos do metano produzido em 2023 veio do arroto e pum de bois.

O Global Methane Hub afirma que a redução em 45% das emissões de metano na década atual poderia resultar em resfriamento terrestre de cerca de 0,3 °C até 2040.

Leia mais:

E por que essa vacina?

Já há várias fazendas mundo afora ( inclusive no Brasil ) que usam técnicas para reduzir a produção de metano pelos bois ;

) que usam ; Uma das mais conhecidas é a inclusão de produtos que diminuem a quantidade de bactérias responsáveis pela criação do gás no intestino dos animais ;

; Mas os pesquisadores que lideram o estudo alegam que tais aditivos têm eficácia variável e necessidade de fornecimento contínuo, o que é difícil de se realizar se os bovinos são criados soltos, como em nosso País.

À CNN, John Hammond, diretor de pesquisa do Instituto Pirbright, afirmou que “o atrativo de uma vacina como parte da solução é que se trata de prática amplamente adotada. Já há infraestrutura para isso e as pessoas conhecem os benefícios da vacinação para a saúde animal de forma geral“.

Bezos realizou o investimento a partir de seu fundo voltado para recuperação do planeta (Imagem: T. Schneider/Shutterstock)

Todavia, para que essa vacina obtenha eficácia, é necessário que ela induza a produção de anticorpos que inibam que as bactérias gerem o metano no estômago dos bois.

A pesquisa foi anunciada em julho pelo Instituto Pirbright e deve durar três anos, portanto, até meados de julho de 2027.

O post Bezos investe em vacina que pode frear o… aquecimento global apareceu primeiro em Olhar Digital.