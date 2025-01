Bezos não vê ameaça de relação entre Musk e Trump para corrida espacial

Jeff Bezos não acredita que o presidente-executivo da SpaceX, Elon Musk, usará seus laços estreitos com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para prejudicar sua empresa espacial Blue Origin, e se mostrou “muito otimista” em relação à agenda espacial do novo governo.

O lançamento inaugural do foguete New Glenn da Blue Origin, encarregado de eventualmente lançar o módulo de pouso lunar da empresa para a Nasa, estava previsto para o início da segunda-feira após vários atrasos, mas foi adiado por pelo menos mais um dia devido a um problema de última hora com o veículo.

O New Glenn é um foguete de 30 andares de altura que deve reduzir o domínio de mercado da SpaceX e dar o pontapé inicial para a entrada da Blue Origin no negócio de lançamento de satélites.

“Elon deixou bem claro que está fazendo isso para o interesse público e não para seu ganho pessoal. E eu o levo a sério”, disse Bezos, fundador da Blue Origin, à Reuters no domingo.

Musk, que gastou mais de 250 milhões de dólares para ajudar a eleger Trump, tem sido ouvido pelo presidente eleito em questões espaciais.

No mês passado, Musk disse que os EUA deveriam enviar missões diretamente para Marte em vez de primeiro para a Lua, alimentando as preocupações do setor com uma grande mudança no programa de exploração espacial da Nasa.

“Minha opinião é que devemos fazer as duas coisas — precisamos ir à Lua e devemos ir a Marte”, disse Bezos, quando perguntado se ele estava preocupado com as mudanças no programa lunar da Nasa.

“O que não devemos fazer é começar e parar as coisas. Devemos continuar com o programa lunar, com certeza”, disse Bezos.

