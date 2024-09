Bfalk, marido de Sophia Barclay, está prestes a lançar um EP que aborda temas de amor e a batalha contra o preconceito

Gabriel Miranda da Rocha, artísticamente conhecido como Bfalk, se prepara para apresentar um projeto musical impactante e cheio de significado em colaboração com sua esposa, Sophia Barclay. Nascido em 1º de janeiro de 2000 e reconhecido como o primeiro bebê do milênio no estado do Rio de Janeiro, Gabriel tem 24 anos e já construiu uma trajetória notável como cantor, compositor e produtor musical. Gabriel está casado há um ano e oito meses com Sophia Barclay, uma influenciadora brasileira trans. Ele enfrentou não apenas a transfobia, mas também o preconceito dentro de sua própria família para ficar ao lado da mulher que ama. Juntos, superaram muitos desafios, e agora Gabriel promete que seu novo EP, “A Data 17.01” – uma referência à data em que começaram a namorar – será um manifesto em defesa dos direitos e da visibilidade das pessoas trans.

Divulgação

O EP irá combinar trap com reggaeton latino, apresentando faixas em espanhol, nas quais Sophia canta em espanhol e Gabriel em português. O projeto também inclui colaborações com artistas de países latino-americanos e dos Estados Unidos, sendo produzido por uma nova gravadora que já firmou contrato com o casal. Mais do que um trabalho musical inovador, “A Data 17.01” é uma homenagem ao amor e à resistência, reafirmando a determinação de Gabriel e Sophia na luta pelos direitos das pessoas trans.