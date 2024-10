Bia Haddad vence Kudermetova e avança para oitavas no Torneio de Wuhan

A tenista Bia Haddad conquistou uma vitória expressiva sobre a russa Veronika Kudermetova, na madrugada desta quarta-feira (9), com um placar de 2 sets a 0, marcando 6/1 e 6/4. Com esse resultado, a brasileira avança para as oitavas de final do Torneio de Wuhan, realizado na China. Este triunfo representa a segunda vez que Bia supera Kudermetova, que atualmente ocupa a 63ª posição no ranking mundial (WTA).

A vitória é significativa para Bia, que está em ascensão no ranking e pode alcançar a 10ª colocação, sua melhor marca até o momento. No entanto, essa ascensão depende dos desempenhos de outras jogadoras no circuito. A tenista brasileira tem mostrado um bom nível de jogo, o que a coloca na 12ª posição do ranking.

Nas oitavas de final, Bia Haddad terá pela frente a polonesa Magdalena Frech, que ocupa a 27ª posição no ranking. O desempenho de Bia durante a partida contra Kudermetova foi notável, especialmente no serviço, onde sofreu apenas uma quebra e conseguiu quatro quebras a favor. Essa eficiência no saque foi crucial para garantir sua vitória. Além de sua participação em simples, Bia também competiu na chave de duplas, mas não conseguiu avançar, sendo eliminada logo na primeira rodada. Apesar disso, seu desempenho em simples continua a ser o foco, e a expectativa é alta para o próximo confronto contra Frech.

