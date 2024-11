Bia Miranda assume volta com Gato Preto: “Ex que virou atual”

Após surgir em clima de romance e descontração com Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, na festa de Halloween que deu em casa, na semana passada, Bia Miranda confirmou que os dois reataram o namoro.

Após mostrar o amado na cama, na noite de domingo (3/11), a vice-campeã de A Fazenda curtiu um evento ao lado do influenciadora e revelou a reconciliação: O ex que virou atual novamente”, escreveu ela na legenda do vídeo, postado na madrugada desta segunda-feira (4/11).

Nos stories de seu perfil, Gato Preto também compartilhou momentos ao lado da neta de Gretchen na casa de shows. Na volta para casa, ele brincou que estava solteiro e levou um tapa no rosto. Em outra filmagem, Bia Miranda apareceu colocando uma bandana na cabeça do namorado e ele a chamou de “amor”.

Clima de romance no Halloween

Depois de muita briga e indiretas nas redes sociais, parece que Bia Miranda e Gato Preto voltaram a circular juntos. O influenciador viajou de São Paulo para o Rio de Janeiro para participar da festa de Halloween da neta de Gretchen, na semana passada.

Nas redes sociais de ambos, eles apareceram em clima de romance, com troca de beijos e fantasias combinando. O rapaz ainda posou ao lado da avó da influenciadora e compartilhou um vídeo onde ela lhe deu um banho porque ficou “doidão”.

Após mostrar muitos momentos íntimos ao lado de Bia Miranda, que dançou muito a sua frente enquanto ele bebia, Gato Preto mostrou a amada fazendo sanduíche para seu café da manhã.

Na última publicação, na manhã de quinta-feira (31/10), o rapaz compartilhou um clique deitado na cama da vice-campeã de A Fazenda, ao lado de uma de suas cachorras e brincou: “Era uma vez uma conchinha”.

Término e foto com outra em motel

O relacionamento de Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, chegou ao fim há pouco mais de um mês. O anúncio foi feito pelo rapaz nas redes sociais no fim de setembro: “Tô solteiro”, escreveu ele. Em seguida, uma foto de uma mulher misteriosa em um motel foi postada por ele.

Logo pela manhã, ao ver seu nome envolvido na polêmica, Bia Miranda se pronunciou. Segundo ela, os dois estavam em uma festa quando ele ficou irritado e arrumou algumas brigas no local. O influenciador deixou o local sozinho.

Bia Miranda ainda contou que não sabia explicar o motivo do fim da relação e disse que precisava esperar ele voltar para que ela pudesse ir embora. Isso porque, a ex-Fazenda ia voltar para o Rio de Janeiro, mas sua identidade ficou no carro de Samuel.

“Não sei [o que motivou]. Realmente, não sei. Não entendi, ninguém entendeu. Surtou”, falou. “Minha identidade está no carro dele. Agora tenho que esperar ele parar de transar para trazer minha identidade aqui, ou pelo menos mandar um carro com a minha identidade’, disse ela.

Bia ainda aproveitou para criticar a postura do rapaz. “Você tem 31 anos. É sério que o que você acha bonito é surtar, terminar sem explicar o que aconteceu e ir pro motel tirar foto. ‘Sou o bonzão, tô comendo mulher’”, desabafou a influenciadora.

Bia Miranda afirmou que as pessoas falavam sobre a personalidade dele para ela, mas que enquanto estavam juntos isso nunca tinha acontecido.

“Parece que ele tem personalidades, comigo ele não era assim, por isso eu defendia. Por isso eu comecei a namorar com ele. Eu via o que as pessoas falavam e ficava com dó. E falava para ele ‘você é um menino bom’. Mas agora eu conheci essa personalidade dele”, disparou.

“Não sou santa não, mas eu realmente não tinha feito nada. Que show da Xuxa é esse? Preciso da minha identidade agora, que está lá no carro dele, agora preciso que o querido pare de transar lá para trazer minha identidade aqui. Preciso para ir embora”, soltou ela ainda.

Treta mais recente

Quase um mês após terminarem o relacionamento, Bia Miranda e Samuel Sant’Anna, o Gato Preto, protagonizaram mais uma troca de alfinetadas nas redes sociais. No último dia 21, o influenciador expôs algumas conversas que teve com a vice-campeã de A Fazenda 14, afirmando que ela estava correndo atrás para reatar o relacionamento. Logo depois, a neta de Gretchen soltou o verbo e detonou o ex.

“Se acha muito, o monstrão, né? Fica me ligando, depois posta que sou eu quem corre atrás. Preguiça. Quer graça? Se mostrar o p*ca? Isso você não mostra”, começou ela ao postar prints das chamadas perdidas do rapaz.

Em outra postagem, Bia Miranda gravou uma conversa que estava rolando entre ela e Gato Preto. No papo, ele pediu que o chamasse por vídeo e ela rebateu: “O que você quer? Pra postar de novo falando que estou correndo atrás de você? Cara, eu te conheço, eu vou te ligar pra você me ver e você postar [dizendo] ‘olha quem tá me ligando’”, disparou ela, que trocou o nome do influenciador no celular por “nojento”.

Na legenda do vídeo, ela foi direta: “Ele faz o jogo dele: pede pra eu ligar e depois posta como se fosse eu que tivesse correndo atrás. Quer mídia? Então vou te dar. Faz teu jogo que eu faço o meu”, declarou.

Enquanto Bia Miranda rebatia nos stories, Gato Preto mostrava uma festinha particular com muitas mulheres e bebidas. Entre uma postagem e outra, afirmou que estava em dúvida se voltava com a ex e chegou a levantar suspeitas de que ela teria perdido o bebê que esperava, fruto da relação dos dois.