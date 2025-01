Bia Miranda e DJ Buarque trocam farpas na web: “Pessoas usando drogas”

O domingo (12/1) foi de treta na web entre Bia Miranda e DJ Buarque. A influenciadora, que está grávida do segundo filho e se relaciona com Gato Preto, reclamou que o ex não a deixa ver o filho, mas o pai da criança se revoltou e disse que o ambiente na casa da mãe da criança não é adequado.

“Hoje, acordei com muita saudade dele, com o coração apertado. Entendo a preocupação do pai, também tenho minhas preocupações como mãe, mas minhas preocupações foram que eu só não quero que meu filho apareça com um roxo e com arranhado sem explicação”, começou ela, que foi às lágrimas ao falar da saudade do bebê, de 7 meses.

E completou: “Agora, quem ele vai apresentar para o Kaleb, não importa, ele é o pai e tem essa responsabilidade. Só que ele não me vê da mesma forma, ele não deixa o Samuel ficar na mesma casa que o Kaleb”, reclamou.

Detonou o ex

Em outro vídeo, a vice-campeã de A Fazenda 14 se queixou de que é vizinha de DJ Buarque e mesmo assim ele coloca barreiras para que ela pegue o menino.

“Nunca iria deixar alguém fazer mal para o meu filho. Acho que isso já é picuinha. Ele [Gato Preto] tem que sair do condomínio para meu filho vir? Sendo que meu filho mora na frente da minha casa, mora na minha frente e não posso ver meu filho”, pontuou.

E finalizou: “Ele [Buarque] usa a criança para me machucar quando estou brigada com ele. Então, preciso estar de bem com ele para poder ver o meu filho”, decretou.

A resposta de DJ Buarque

Normalmente, o ex-marido de Bia Miranda não fala nas redes sociais sobre o relacionamento com a influenciadora ou algo relacionado ao filho, mas por conta da exposição, soltou o verbo.

“Quem é pai, mãe, ou quem quer uma criação em paz para o filho, acredito que não vai querer viver em um ambiente de um bando de louco, com pessoas usando drogas o dia inteiro, 24 horas, com uma criança de 2 a 7 meses sendo formada, está tudo em formação, não tem nada definido”, disparou.

Logo depois, ele esclareceu: “O ponto principal não é quem vai ver ou quem não vai ver, o ponto principal é a saúde mental, a sanidade do meu filho, a forma como meu filho vai ser tratado. Isso sempre vai ser o ponto principal”, garantiu, antes de continuar:

“A partir do momento que meu filho está em um ambiente de drogas, bebida e confusões, ele pode não entender nada, mas isso não faz bem para a saúde, para a criação de um recém-nascido, de um neném”, declarou.