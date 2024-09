Bibliotecas Inclusivas: Fundação Pedro Calmon promove o X Seminário Leitura para Todos

Discussões têm como objetivo apoiar a formulação e implementação de políticas voltadas para a acessibilidade

Entre os dias 16 a 20 de setembro, a Fundação Pedro Calmon, unidade vinculada à Secretaria de Cultura da Bahia (SecultBA), promove o X Seminário Leitura para Todos que este ano aborda a temática “Bibliotecas Inclusivas: Diagnóstico e Ação”. O evento está promovendo diálogos sobre “Análise das políticas públicas em prol da acessibilidade atitudinal, comunicacional e arquitetônica nas bibliotecas” e “Ações de inclusão social e acessibilidade em bibliotecas: perspectivas do discurso para prática”. Os interessados devem se inscrever pelo Sympla https://www.sympla.com.br/evento/x-seminario-leitura-para-todos-bibliotecas-inclusivas-diagnostico-e-acao/2622603?referrer=www.fpc.ba.gov.br . Todas as informações sobre o evento estarão disponíveis no hotsite http://www.fpc.ba.gov.br/seminario-de-acessibilidade/ .

O seminário é voltado para educadores, mediadores de leitura, artistas visuais, estudantes, PCD, profissionais de Biblioteconomia e gestão de Bibliotecas, gestores públicos, acadêmicos e pesquisadores, Organizações da Sociedade Civil, ativistas e a comunidade em geral. O evento será transmitido pelo canal do Youtube da Fundação Pedro Calmon.

De acordo com a diretora de Bibliotecas Públicas do Estado da Bahia (Dibip/FPC), Tamires Neves, as discussões aprofundadas desses temas podem contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão mais ampla e sensível sobre as questões relacionadas à inclusão social e à acessibilidade.

“Um seminário dessa natureza oferece a oportunidade de conscientizar e qualificar profissionais que atuam em bibliotecas, bem como gestores públicos responsáveis pela formulação e implementação de políticas voltadas para a acessibilidade. O Seminário contará com a parceria de instituições governamentais e não governamentais, bem como representantes da sociedade civil que integram o GT de Leitura Inclusiva – BA, cujo objetivo é fortalecer o processo de inclusão, por meio da leitura fortalecendo o processo de educação e cultura, formação profissional da comunidade, ampliando assim a autonomia da pessoa com deficiência e seguindo o lema – Nada sobre nós sem nós”, explicou Neves.

As atividades serão desenvolvidas na perspectiva de estimular a colaboração entre diferentes atores sociais, incluindo profissionais, usuários, pesquisadores e ativistas, para o desenvolvimento de estratégias efetivas de promoção da acessibilidade e inclusão social nas bibliotecas. Além de propor ações concretas que possam ser implementadas nas bibliotecas para promover a acessibilidade, como a adaptação dos espaços físicos, a oferta de materiais em formatos acessíveis e a realização de programas educativos inclusivos, e identificar boas práticas e experiências bem-sucedidas de promoção da acessibilidade e inclusão social em bibliotecas.

Leitura para Todos

O X Seminário Leitura para Todos é alusiva à campanha Setembro Verde, mês da visibilidade das pessoas com deficiência. O dia 21 de setembro é considerado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, uma data que procura reforçar a luta pela inclusão dos deficientes, dando a eles inclusão nos estudos, no mercado de trabalho e nos espaços que frequentam.

