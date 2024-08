Bicampeão mundial e recordista: conheça a história de Samuel Oliveira

Samuel Oliveira, de 24 anos, fará a sua estreia em Paralimpíadas em Paris, e chega como grande favorito à medalha de ouro nos 400m livres, na classe T20, para atletas que têm deficiência intelectual.

Antes de se tornar um dos melhores no atletismo, assim como outros vários paratletas, tentou várias modalidades paralímpicas, mas as pistas venceram, após um amigo falar que seu porte físico o ajudaria na modalidade. Assim, chegou ao Centro de Excelência Esportiva, em São Bernardo-SP, em 2014, a principio no salto em altura.

Depois tentou o salto triplo e só aí tentou os 400m, com e sem barreiras, quando passou a se dedicar mais após fortes dores no púbis (a pedido médico, ficou focado em apenas uma prova).

Em 2017 veio o seu primeiro titulo nacional, outras provas foram vencidas e em 2019 a sua estreia com vitória em uma competição fora, o Global Games, na Austrália.

Bom momento A fase na carreira é a melhor neste momento, principalmente pelos resultados mais recentes. Atualmente ele é o recordista mundial de sua classe, e além disso, ainda coleciona o bicampeonato mundial. Seus principais adversários, inclusive, disputaram ambas as competições contra ele, o principal o colombiano John Sebastián, que desde as categorias de base sempre foi seu forte concorrente.

Sua principal referência na modalidade é Daniel Tavares, seu amigo pessoal, que era o antigo dono do recorde mundial que ele bateu, em 2023. Samuel quer não só tentar um novo recorde em Paris, como também garantir sua primeira medalha paralímpica.