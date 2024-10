Bicheiro Rogério Andrade é preso por assassinato de rival no Rio de Janeiro

Rogério Andrade, identificado como líder de uma organização criminosa, foi detido em uma ação do Gaeco/Ministério Público do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ter ordenado o assassinato de Fernando de Miranda Iggnácio, um contraventor que foi morto em novembro de 2020. A prisão ocorreu em sua residência, localizada na Barra da Tijuca, e Andrade foi encaminhado à Cidade da Polícia para prestar esclarecimentos. O Ministério Público ressaltou a importância da transferência de Andrade para um presídio federal de segurança máxima, a fim de prevenir possíveis interferências nas investigações em andamento.

Em março de 2021, ele já havia sido denunciado pelo homicídio de Iggnácio, mas a ação foi suspensa pelo STF em fevereiro de 2022. Com o avanço das investigações, o Gaeco conseguiu identificar outros indivíduos envolvidos no crime. O assassinato de Fernando Iggnácio aconteceu em um heliporto no Recreio dos Bandeirantes, e a rivalidade entre ele e Rogério Andrade pelo controle de pontos de jogo do bicho foi o que motivou o crime.O suspeito, juntamente com mais cinco pessoas, foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, evidenciando a gravidade da situação. Andrade é sobrinho de Castor de Andrade e considerado sucessor do lendário bicheiro. Já Iggácio era casado com Carmen Lucia de Andrade Iggnacio, filha de Castor.

Além das acusações relacionadas ao assassinato de Iggnácio, Andrade e Flávio da Silva Santos, presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, também foram alvos de mandados de busca e apreensão. Essa operação está ligada ao assassinato de Fábio Romualdo Mendes, que tinha conexões com o jogo do bicho e foi morto em setembro de 2021, em Vargem Grande. Curiosamente, após quase uma década sem atividade, Rogério Andrade decidiu retomar o uso de suas redes sociais, o que levanta questões sobre suas intenções e possíveis comunicações com o público.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA