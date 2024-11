Bicheiro Rogério Andrade é transferido para presídio de segurança máxima em Campo Grande

Rogério Andrade, acusado de ser o mandante do assassinato do contraventor Fernando de Miranda Iggnácio em novembro de 2020, será transferido nesta terça-feira (12) para o presídio de segurança máxima localizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Criminal da Capital, após sua prisão em 29 de outubro, durante uma operação conduzida pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A solicitação para a transferência de Andrade se deve ao fato de ser apontado como o líder de um grupo criminoso que atua em diversas atividades ilícitas, incluindo homicídios, corrupção, contravenção e lavagem de dinheiro.

O presídio para onde ele será levado é conhecido por abrigar indivíduos de alta periculosidade e conta com um sistema de segurança avançado. Andrade enfrentará o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), que é considerado mais severo do que o regime fechado. Nesse sistema, os detentos são mantidos em celas individuais e têm suas visitas severamente limitadas. A duração da inclusão no RDD pode ser de até dois anos, com a possibilidade de prorrogação por mais um ano, dependendo das circunstâncias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias