Biden afirma que cidadãos sírios têm chance única de moldar futuro do país

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que os cidadãos sírios estão diante de uma chance única para moldar o futuro de seu país após a queda do regime de Bashar al-Assad. Ele enfatizou que a remoção do regime seria um passo em direção à justiça e que o líder sírio deve ser responsabilizado por suas ações durante seu governo. Biden também expressou preocupação com a possibilidade de o Estado Islâmico explorar qualquer instabilidade que possa surgir. O democrata assegurou que os Estados Unidos não permitirão que isso ocorra, reafirmando o compromisso de seu governo em manter a segurança na região.

O presidente americano ressaltou a importância da participação de todos os grupos de oposição no processo de transição política na Síria. Ele acredita que a inclusão de diversas vozes é fundamental para garantir um futuro estável e democrático para o país. Para fortalecer esses esforços, Biden anunciou planos de enviar representantes ao Oriente Médio. O objetivo é dialogar com líderes regionais e assegurar que todos os grupos sírios tenham um papel ativo na construção de um novo cenário político, promovendo assim a estabilidade na região.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA