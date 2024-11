Biden anuncia visita à Manaus e reunião com lideranças indígenas na Floresta Amazônica

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia agenda em Manaus, capital do Amazonas, no dia 17 de novembro. Conforme divulgado na quinta-feira (7) pela secretária de Imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, o líder americano visitará a Floresta Amazônica e se reunirá com líderes locais, indígenas e outros atores que trabalham na preservação e proteção do ecossistema.

Segundo o governo norte-americano, esta será a primeira visita oficial de um presidente dos Estados Unidos à região. Antes do comunicado oficial, Biden telefonou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva para confirmar a viagem, que também inclui a participação dele na Cúpula de Líderes do G20, no Rio de Janeiro, nos dias 18 e 19. As informações são da Agência Brasil.

“No Rio de Janeiro, o presidente Biden se reunirá com o presidente Lula, à margem do G20, para reforçar a liderança dos EUA em direitos dos trabalhadores e crescimento econômico sustentável. Durante o evento, o presidente Biden destacará a proposta dos EUA para os países em desenvolvimento e liderará o G20 para trabalhar em conjunto no enfrentamento de desafios globais compartilhados, como a fome e a pobreza, mudanças climáticas, ameaças à saúde e a dívida dos países em desenvolvimento”, informou Jean-Pierre, em declaração aos meios de comunicação.