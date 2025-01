Biden cancela última viagem ao exterior devido a incêndios na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, cancelou sua ida a Roma, na Itália, que seria sua última visita ao exterior durante a presidência, devido aos incêndios na Califórnia. O democrata deveria partir na tarde desta quinta-feira (9) para ter reuniões com o presidente italiano, Sergio Mattarella, a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o Papa Francisco, além de um encontro pessoal com o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, afirmou em um comunicado que a decisão de cancelamento foi tomada após a visita de Biden a Los Angeles, onde se encontrou com a polícia, bombeiros e equipes de emergência e aprovou a declaração de Grande Desastre para a Califórnia.

A medida permite que o financiamento federal seja disponibilizado para moradia temporária e reparos residenciais, bem como empréstimos de baixo custo para cobrir perdas de propriedade não seguradas. A viagem seria uma conclusão da presidência de Biden e uma oportunidade final de demonstrar a força das alianças norte-americanas antes de deixar o cargo em 20 de janeiro, quando o presidente eleito, Donald Trump, assumirá o posto.

*Com informações d0 Estadão Conteúdo

Publicado por Matheus Lopes