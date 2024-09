Biden colocou boné de Trump após ser desafiado por republicano. Vídeo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi flagrado, na última quarta-feira (11/9), usando um boné de apoio ao ex-presidente candidato pelo Partido Republicano. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o democrata é desafiado por um apoiador de Trump a colocar o boné.

Veja vídeo: No vídeo, é possível ver Biden oferecendo um boné presidencial para o trumpista, que diz aceitar a peça apenas com o autógrafo do presidente. Enquanto Biden assina o boné, o opositor faz piadas sobre a idade do democrata.

“Você é um velho”, diz o apoiador de Trump. Biden respondeu em tom amistoso, “Sei que você sabe disso, sobre ser velho”.

Após realizar o autógrafo Biden brinca novamente, “Aqui está cara. Eu preciso desse boné (apontando para o boné do Trump)”. O presidente dos Estados Unidos pega o boné na mão e é “pressionado” pelas pessoas no local para colocá-lo na cabeça.

Biden veste a peça e recebe elogios do trumpista, “Estou orgulhoso de você, seu velho”. O democrata finaliza a interação dando uma cutucada no ex-presidente Donald Trump. “Lembre-se, nada de comer cachorros nem gatos”, disse Biden.

No último debate presidencial entre Kamala e Trump, o republicano afirmou que imigrantes são um perigo para os Estados Unidos e que estão comendo animais de estimação.

Foto A foto de Biden com o boné de Trump teria sido tirada em um quartel dos bombeiros na Pensilvânia durante uma celebração em memória às vítimas dos atentados de 11 de setembro.

Ironicamente, o comitê de Trump fez uma publicação com a imagem agradecendo o suposto apoio. “Kamala sofreu uma derrota tão feia ontem (terça) à noite que até Biden agora está apoiando o presidente Trump“, escreveu no Instagram.

Um dos porta-vozes da Casa Branca, Andrew Bates, argumentou que Biden colocou o boné como um sinal de união no país. Bates afirmou ainda que o presidente contextualizou o ato afirmando que o país precisava apresentar uma união bipartidária, assim como houve na época dos atentados de 11 de setembro de 2001.

“Como gesto, ele deu um boné a um apoiador de Trump que disse que, no mesmo espírito, o presidente deveria colocar seu boné de Trump. Ele o usou brevemente”, afirmou o porta-voz em uma rede social.