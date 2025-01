Biden concede ao papa Francisco a Medalha da Liberdade, maior honraria civil dos Estados Unidos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, concedeu neste sábado (11) a Medalha Presidencial da Liberdade com Distinção ao papa Francisco. Trata-se da mais alta honraria civil dos EUA, destinada a reconhecer contribuições exemplares à sociedade, paz mundial, prosperidade e valores americanos. A cerimônia simbólica foi realizada de forma remota, uma vez que Biden cancelou sua viagem a Roma devido à resposta federal aos incêndios históricos na Califórnia.

Durante uma conversa telefônica, Biden expressou seu pesar por não poder entregar pessoalmente a medalha, mas destacou o impacto global de Francisco como “uma luz de fé, esperança e amor que brilha intensamente pelo mundo”. Esta é a primeira vez em quatro anos de mandato que Biden concede a medalha “com distinção”.

Apenas 27 pessoas na história foram agraciadas com essa honraria especial. O papa Francisco, líder da Igreja Católica e primeiro pontífice do hemisfério sul, foi reconhecido por seu trabalho humanitário, incluindo esforços para promover a paz global e aliviar o sofrimento de comunidades vulneráveis Entre os últimos homenageados com a Medalha Presidencial da Liberdade estão personalidades como Lionel Messi, Hillary Clinton e Jane Goodall.

Pope Francis, your humility and your grace are beyond words, and your love for all is unparalleled.

As the People’s Pope, you are a light of faith, hope, and love that shines brightly across the world.

Today, it was my honor to award His Holiness Pope Francis the Presidential… pic.twitter.com/q4a0DKoSyi

— President Biden (@POTUS) January 11, 2025

Publicada por Felipe Dantas *Reportagem produzida com auxílio de IA