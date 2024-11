Biden confirma presença na cúpula do G20 no Rio de Janeiro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou sua presença na cúpula do G20, programada para os dias 18 e 19 deste mês no Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pela porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, que destacou a importância do evento para a agenda global. Antes de sua chegada ao Brasil, Biden participará do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), que ocorrerá no Peru entre os dias 10 e 16 de novembro. A porta-voz não forneceu detalhes adicionais sobre a participação do presidente nas duas cúpulas, mas garantiu que ele estará presente. A possibilidade de Biden comparecer ao G20 gerou incertezas após as recentes eleições nos Estados Unidos. A vitória do ex-presidente Donald Trump levantou questões sobre a continuidade das prioridades do G20, que incluem temas como sustentabilidade, combate à fome e reforma da governança global.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira