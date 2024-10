Biden declara ataque de 7 de outubro como “dia mortal para os judeus”

A Casa Branca divulgou uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, referente a um ano dos ataques do Hamas contra Israel, nesta segunda-feira (7/10). O dia em que começaram os ataques do Hamas, em 7 de outubro de 2023, “se tornou o mais mortal para o povo judeu desde o Holocausto”, de acordo com o presidente.

Os ataques realizados pelo Hamas contra Israel completam um ano nesta segunda-feira (7/10). O grupo iniciou a ofensiva em 7 de outubro do ano passado, durante uma festa rave. A ação terrorista resultou no sequestro de 251 cidadãos israelenses e na morte de 1,2 mil pessoas.

Biden ressaltou que a data “marca um ano de luto pelas mais de 1,2 mil pessoas inocentes de todas as idades, incluindo 46 americanos, massacrados no sul de Israel pelo grupo terrorista Hamas” e que faz um ano desde que o grupo xiita cometeu “atos horríveis de violência sexual”.

“Um ano para os sobreviventes carregando ferimentos, vistos e não vistos, que nunca mais serão os mesmos. E um ano de uma guerra devastadora. Neste aniversário solene, vamos testemunhar a brutalidade indizível dos ataques de 7 de outubro, mas também a beleza das vidas que foram roubadas naquele dia”, destacou Biden.

O presidente informou também que o governo americano não vai parar até “alcançar um acordo de cessar-fogo em Gaza para trazer os reféns para casa” e que o 7 de outubro é “como um dia sombrio” para a população palestina.

“Israelenses e palestinos merecem viver em segurança, dignidade e paz”, declarou o presidente.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reforçou também, nesta segunda, a promessa de trazer de volta todos os reféns israelenses mantidos em Gaza. A declaração foi feita durante vigílias e cerimônias que marcaram a data. “Passamos por um terrível massacre há um ano”, declarou o ministro.

Hezbollah e Hamas voltam a atacar Israel

Os grupos extremistas Hezbollah e Hamas voltaram a atacar Israel com intensidade nesta segunda-feira (7/10). O Hamas atingiu a capital do país, Tel Aviv, com mísseis, enquanto o Hezbollah atacou a terceira maior cidade israelensel, Haifa, com foguetes.

De acordo com o exército de Israel, os militares declararam ter destruído o lançador de onde os projéteis foram lançados.