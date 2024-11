Biden desembarca em Manaus e sobrevoa a floresta em visita histórica à Amazônia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Manaus na tarde deste domingo (17), dando início a uma histórica visita à Amazônia brasileira. Esta é a primeira vez que um líder americano em exercício realiza uma viagem à região, conforme informações divulgadas pela Casa Branca. Durante sua estadia, Biden realizou um sobrevoo pela floresta e fará uma visita ao Museu da Amazônia (Musa). Ele será acompanhado por Carlos Nobre, renomado cientista da Universidade de São Paulo, além de representantes de comunidades indígenas. O governo dos EUA anunciou um investimento de US$ 50 milhões no Fundo Amazônia, elevando o total para US$ 100 milhões, dependendo da aprovação do Congresso.

O presidente americano também irá enfatizar o aumento do financiamento climático internacional, que deve alcançar mais de US$ 11 bilhões anualmente até 2024, posicionando os EUA como o maior financiador bilateral de iniciativas climáticas no mundo. Durante sua visita, Biden revelará novas iniciativas voltadas para a preservação da Amazônia, incluindo a formação de uma coalizão para restauração florestal e apoio a projetos de reflorestamento.

O Museu da Amazônia, que Biden visitará, é uma importante reserva florestal localizada em Manaus, oferecendo aos visitantes uma oportunidade única de interação com a floresta. A visita ocorre em um momento crítico para a Amazônia, que enfrenta uma emergência climática, com a Defesa Civil do Amazonas relatando que 212,7 mil famílias já foram afetadas pela severa seca e queimadas na região.

Após sua passagem por Manaus, Biden seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da cúpula do G20. Durante o evento, ele terá um almoço de trabalho com o presidente Lula, onde questões relacionadas ao meio ambiente e ao financiamento climático devem estar em pauta.

*Reportagem produzida com auxílio de IA