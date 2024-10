Biden e Netanyahu conversam por telefone e falam sobre retaliação aos ataques do Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, teve uma conversa telefônica, nesta quarta-feira (9) com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, conforme anunciou a Casa Branca. A vice-presidente Kamala Harris também esteve presente na chamada. A conversa durou 50 minutos e teve como principal tópico a forma como Israel responderá ao ataque do Irã, que lançou quase 200 mísseis contra o seu território em 1º de outubro. Por sua vez, o gabinete de Netanyahu divulgou uma foto mostrando o primeiro-ministro com sua equipe durante a conversa com Biden. De acordo com o portal “The Times of Israel”, a ligação durou 50 minutos. Até o momento, nem o gabinete do primeiro-ministro nem a Casa Branca divulgaram seu conteúdo.

Essa é a primeira conversa entre Biden e Netanyahu desde 21 de agosto. Desde então, Israel intensificou seu confronto militar com o grupo xiita Hezbollah desde o início da guerra na Faixa de Gaza, bombardeando não apenas sua fronteira norte, mas também cidades como Beirute e lançando o que chama de ofensiva terrestre “limitada” no sul do Líbano contra o Hezbollah. Nesses bombardeios, Israel matou Hassan Nasrallah, que liderava o Hezbollah há três décadas, e na terça-feira Netanyahu anunciou que também havia sido eliminado Hashem Safi al-Din, que supostamente tinha sido escolhido para herdar a liderança do grupo.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA