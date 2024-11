Biden fará visita histórica à Amazônia durante viagem ao Brasil para cúpula do G20

A equipe do presidente Joe Biden está em fase de avaliação de três locais em Manaus, onde ele deve desembarcar no próximo domingo (17). Esta será a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visita à região amazônica. Os locais em consideração para a visita incluem o Museu da Amazônia (Musa), o porto de Iranduba e Novo Airão, que abriga o arquipélago fluvial de Anavilhanas. A chegada de Biden ao aeroporto de Manaus está programada para o final da manhã de domingo, e sua passagem pela Amazônia será breve. Embora haja planos para um encontro com lideranças indígenas, a agenda detalhada da visita ainda não foi divulgada. A embaixada dos EUA no Brasil ressaltou que essa visita reflete o compromisso do governo americano com a proteção ambiental e a valorização das culturas locais.

Após sua estadia em Manaus, Biden seguirá para o Rio de Janeiro, onde participará da cúpula do G20 nos dias 18 e 19. Este compromisso ocorre em um momento significativo, logo após a vitória do republicano Donald Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos. A visita pode ser uma das últimas oportunidades de Biden para se engajar em compromissos internacionais antes do término de seu mandato, que se encerra em 20 de janeiro de 2025. A relação entre Brasil e Estados Unidos pode passar por mudanças com a nova administração que assumirá em Washington.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA