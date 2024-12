Biden ordena funeral de Estado para Carter; despedida terá 3 fases

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, ordenou um funeral oficial de Estado em homenagem ao ex-presidente do país Jimmy Carter, que morreu no domingo (29/12), aos 100 anos. Carter não teve causa de morte divulgada e estava recebendo cuidados paliativos em casa desde 2023.

“Para homenagear um grande americano, ordenarei a realização de um funeral oficial de Estado em Washington D.C. para James Earl Carter, Jr., 39º Presidente dos Estados Unidos, 76º Governador da Geórgia, Tenente da Marinha dos Estados Unidos, licenciado pela Academia Naval dos Estados Unidos e filho favorito de Plains, Geórgia, que deu toda a sua vida ao serviço de Deus e do país”, afirmou Biden.

O funeral de Estado é reservado para quem já ocupou o cargo de Presidência do país e dura entre 7 a 10 dias, consistindo em três fases. A primeira é com cerimônias na região onde o ex-presidente morava.

A segunda etapa de homenagens é realizada na capital dos EUA, Washington DC, e a última ocorre no estado onde o ex-mandatário pediu para ser enterrado.

Os eventos envolvem honras das Forças Armadas, bandas militares e demais serviços da área da Defesa.

Autoridades lamentam

Biden lamentou a morte de Carter e disse se tratar da perda de “um líder extraordinário, estadista e humanitário“. Barack Obama, ex-presidente dos EUA, falou que Carter “ensinou a todos nós o que significa viver uma vida de graça, dignidade, justiça e serviço. Michelle e eu enviamos nossos pensamentos e orações à família Carter e a todos que amaram e aprenderam com esse homem extraordinário”.

Rei Charles III, da família real britânica, afirmou que o norte-americano “foi um servidor público comprometido e dedicou sua vida à promoção da paz e dos direitos humanos”.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ressaltou o trabalho do ex-mandatário, no fim da década de 1970, de pressionar a ditadura no Brasil pela libertação de presos políticos. Segundo o petista, Carter será lembrado “para sempre como um nome que defendeu que a paz é a mais importante condição para o desenvolvimento”.