Biden parabeniza Trump após vitória e se compromete com ‘transição suave’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, parabenizou Donald Trump por telefone após a vitória do republicano nas eleições americanas, segundo a Casa Branca. Biden disse durante a ligação que estaria comprometido a “uma transição suave” e enfatizou “a importância de unir o país”. No comunicado, o presidente convidou Trump para um encontro no breve futuro para tratar da transição. O atual presidente fará um pronunciamento à nação na quinta-feira para falar sobre os resultados da eleição e o próximo governo. Biden também enviou seus parabéns para Kamala Harris por sua “campanha histórica”.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias