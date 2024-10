Biden viajará à Flórida no domingo para analisar danos causados pelo furacão Milton

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que viajará para o Estado da Flórida neste domingo (13) para averiguar os danos causados pelo furacão Milton, que deixou um rastro de destruição, com pelo menos 16 mortos, graves inundações e milhares de pessoas sem energia. A Casa Branca disse, em breve comunicado, que o presidente visitará as áreas afetadas pelo furacão na Flórida. A agenda e os detalhes da visita serão divulgados posteriormente.

O furacão atingiu a costa na noite de quarta-feira em Siesta Key, perto da cidade de Sarasota, com ventos máximos sustentados de 205 km/h, na categoria 3 (de um máximo de 5) na escala Saffir-Simpson. Milton é o segundo furacão a atingir a Flórida em quase duas semanas, após o impacto do poderoso Helene em 26 de setembro, que atingiu o noroeste do estado na categoria 4 e deixou um rastro de devastação e morte em seis Estados do sudeste dos EUA.

*Com informações da EFE

Publicado por Carolina Ferreira