Biden visita Amazônia e anuncia recursos para projetos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está no Brasil para participar dos encontros do G20 no Rio de Janeiro e realizou uma visita histórica a Manaus, tornando-se o primeiro líder americano em exercício a conhecer a Amazônia. De acordo com informações divulgadas pelo O Globo, durante a viagem, Biden anunciou um pacote de medidas para proteger a floresta, enfrentar mudanças climáticas e preservar a biodiversidade. Entre os principais anúncios, estão o investimento de US$ 50 milhões no Fundo Amazônia e diversas iniciativas voltadas para o reflorestamento, bioeconomia e apoio a povos indígenas.

Os esforços incluem projetos como a criação da Coalizão de Financiamento para Restauração e Bioeconomia, parcerias para combater a extração ilegal de madeira e um laboratório de soluções baseadas na natureza. Biden destacou que os Estados Unidos aumentaram o financiamento climático internacional para US$ 11 bilhões anuais até 2024, reafirmando seu compromisso com a preservação ambiental e a cooperação internacional.

A preservação da Amazônia já era uma pauta da gestão Biden desde sua campanha em 2020, quando prometeu mobilizar recursos significativos para evitar o desmatamento da floresta. A relação com o Brasil nesse contexto tem sido marcada por desafios, especialmente durante o governo de Jair Bolsonaro, que enfatizou a soberania brasileira sobre a Amazônia, mas admitiu dificuldades no cumprimento de metas ambientais.

Entre as novas ações anunciadas, destacam-se investimentos em agricultura regenerativa, redução de desmatamento, saúde única na Amazônia e combate à mineração ilegal. Biden reforçou que a preservação da floresta é uma responsabilidade global, destacando o papel crucial do Brasil como guardião desse patrimônio natural. Essas iniciativas marcam uma tentativa de fortalecer a cooperação entre os dois países no enfrentamento das crises ambientais e climáticas.

