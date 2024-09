Bidesão traz intimidade e aceitação no novo single “A Gente Se Entende”

Bidesão, artista que ficou conhecido ao subir no palco do The Town com H.E.R, uma das maiores vozes do R&B mundial, lançará seu novo single, “A Gente Se Entende”, em 27 de setembro de 2024. A música, escrita por ele, reflete diretamente as experiências do artista em seu casamento e integra o álbum “Em Busca Do Groove Perdido PT. II”.

Para a faixa, que também conta com a produção do artista, ele revelou que escreveu tudo com base nas suas experiências pessoais e traz uma mensagem de se ajeitar nas relações, com as qualidades e defeitos que cada um possui:

“Essa música é um reflexo da minha vida, escrevi tudo baseado no meu casamento, às vezes cada um tem os seus defeitos, mas se aprendermos a aceitar uns aos outros, tudo fica mais leve e bonito”, declarou.

Com uma sonoridade inspirada no soul brasileiro, mesclado com elementos de samba e R&B, “A Gente Se Entende” busca transmitir uma mensagem de aceitação e compreensão mútua. Bidesão explora as dinâmicas de um relacionamento e os desafios que surgem na convivência, mostrando que o equilíbrio se encontra na aceitação das imperfeições de ambos.

Clipe

A faixa será acompanhado por um clipe com estética retrô, gravado em uma casa antiga. No vídeo, Bidesão aparece realizando tarefas domésticas, como lavar louça, limpar o carro ou também um momento de lazer, como jogar videogame, enquanto canta a música.

A direção do clipe é assinada pela equipe IPS, formada exclusivamente para cuidar dos projetos visuais de Bidesão, com a participação de Melina Sanson, Lucas Coelho e Estanis. O uso de filtros antigos reforça a estética vintage do clipe, trazendo um toque nostálgico e lúdico ao projeto.

“A Gente Se Entende” faz parte do álbum “Em Busca do Groove Perdido – Parte 2”, sequência do projeto lançado no início de 2024. Com oito faixas, incluindo a já lançada “Perfeita Imperfeição”, o álbum promete consolidar o estilo único de Bidesão, que mistura diversas influências musicais.

Além do novo single e da já lançada “Perfeita Imperfeição”, o projeto contará com quatro clipes, mostrando o cuidado estético e visual do artista. Após o lançamento do álbum, Bidesão se prepara para uma série de shows em diversas cidades, além da continuação de lançamentos de singles.