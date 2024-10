Biel sente desconforto na lombar e está fora do confronto contra o Vasco

Durante as atividades de preparação no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo neste sábado (26), o atacante Biel, principal garçom do Bahia na temporada, sentiu um desconforto na região lombar e está de fora do duelo diante do Vasco, nesta segunda-feira (28).

O camisa 11 havia retornado aos gramados após mais de dois meses lesionado e foi um dos grandes destaques do Bahia na partida. Diante do Cruzeiro, Biel jogou por 60 minutos, limitação de tempo imposta pelo departamento de saúde e performance do clube.

O jogador já iniciou os tratamentos, mas não viaja ao Rio com o restante do time. Outro jogador que segue de fora é o volante Rezende, ainda em tratamento de sua lesão muscular.