Biel treina normalmente e pode virar opção para Rogério Ceni

Um dos xodós da torcida tricolor, o atacante Biel deu mais um passo importante para retornar aos gramados com a camisa do Bahia. No treinamento desta segunda-feira (7), o camisa 11 treinou normalmente com o restante do grupo e pode se tornar uma opção para o técnico Rogério Ceni, que precisa recuperar o time após a 4ª derrota no ano para o Flamengo.

Biel é o maior garçom do Bahia em 2024 com onze assistências. Além disso, o avançado marcou cinco gols na temporada. No Campeonato Brasileiro, o jogador contabiliza quatro assistências e quatro gols em 20 partidas.

Biel no treino desta segunda-feira (7). Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia