Big Best Brasil: influenciadora se diz a melhor amiga brasileira e revela o motivo

Imagine você precisar ser aprovada para seguir alguém em uma rede social? Estou escrevendo no feminino porque o perfil chamado Big Best Brasil só aceita mulheres e, acredite, tem fila de espera para aprovação de ingresso. A influenciadora Leandra Benini teve a ideia de criar um perfil à parte do seu, com acesso limitado, depois que percebeu que a interação entre os seguidores do perfil fechado era muito mais intensa que as do modelo aberto. “Sempre fui muito ativa nas redes e isso acabou virando um plano B na minha vida, mas de maneira mais que natural. Em minhas postagens procuro valorizar a segurança e o conforto, tanto emocional quanto material, e trabalho de maneira comprometida para alcançar meus desejos, dividindo com essa audiência escolhida a dedo, meus maiores momentos, medos, frustrações e conquistas”, comenta.

A gaúcha que é moradora do Rio de Janeiro há 22 anos atua na internet há quatro e viralizou com publicações espontâneas de registros pessoais, mostrando sua rotina, chegando ao marco de mais de 1 milhão de views em alguns conteúdos. Assim, a empresária resolveu criar outro perfil em seu IG voltado apenas para elas, com o título em que se intitula “a melhor amiga do seu público”. “Nesse espaço publico meu dia a dia sem filtro, em um formato de trazer conversas que, talvez, uma amiga não teria a coragem de falar abertamente para outra amiga, com a diferença que estamos no online”, explica.

Perseverante, a influenciadora lembra que no começo do projeto, não teve muito apoio, mas que determinação e persistência sempre a auxiliaram para atingir objetivos. “Sou uma mulher como outra qualquer, que divide o tempo entre as tarefas de ser mãe e empresária. Aliás, como mãe de uma menina de 2 anos, acabo abordando temas muito importantes e factíveis sobre autoestima, confiança, independência emocional, e falando diretamente para mulheres que também são mães, que passaram ou que estão passando pelos desafios na maternidade”.

A personalidade forte não é deixada de lado, e vira até piada em alguns conteúdos. “Sou uma mãe presente e empreendedora dedicada, mas também treino para manter uma rotina saudável e claro, frequentar ótimos restaurantes como boa taurina que sou”, brinca. Leandra tem a certeza de que não foi ela quem escolheu a internet, mas sim a internet a escolheu e entende que o seu propósito vai além do trabalho: está em ajudar mulheres. “Compartilho com elas toda minha jornada, desde o momento inclusive, em que eu decidi empreender abrindo uma marca própria, a Benini Shop. Mergulhei no mercado de moda e estudei muito para isso, além de me dedicar ao máximo para oferecer peças autênticas, versáteis e cheias de originalidade, imprimindo minha personalidade em cada pedacinho de tecido”, comenta.

Quando a questionamos sobre julgamentos de internet, ela responde no mesmo tom empoderado: “independente de ser um negócio, minha interação é muito mais que isso. Tenho como missão ajudar as mulheres reais, mostrando que a dor de uma é similar à dor da outra, e como tantas de nós, sofro com inseguranças, medos, preconceitos e rótulos. Quero ser inspiração e motivação para as seguidoras e elas sentem que isso é verdadeiro, tanto que, mantenho meu público fiel apenas postando conteúdos sobre a vida, conversando e trocando experiências, em busca de evoluir e aprender, sempre”, finaliza.