Big Brother Brasil: veja qual é o signo dos vencedores do reality

A busca pelo prêmio do Big Brother Brasil segue a todo vapor. Enquanto acompanhamos as estratégias dos brothers para se tornarem o milionário do ano, vamos conferir qual é o signo dos vencedores do reality.

Signo dos vencedores do Big Brother Brasil Kleber Bambam (BBB 1): Aquário

Rodrigo Cowboy (BBB 2): Áries

Dhomini Ferreira (BBB 3): Libra

Cida dos Santos (BBB 4): Peixes

Jean Wyllys (BBB 5): Peixes

Mara Viana (BBB 6): Touro

Diego Alemão (BBB 7): Aquário

Rafinha Ribeiro (BBB 8): Libra

Max Porto (BBB 9): Sagitário

Marcelo Dourado (BBB 10): Touro

Maria Melilo (BBB 11): Sagitário

Fael Cordeiro (BBB 12): Sagitário

Fernanda Keulla (BBB 13): Gêmeos

Vanessa Mesquita (BBB 14): Áries

Cézar Lima (BBB 15): Escorpião