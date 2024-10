Bilheteria cancela 50 mil ingressos da turnê do Oasis após revenda por terceiros

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mais de 50 mil ingressos vendidos para a turnê de reunião da banda Oasis no Reino Unido, em 2025, serão cancelados. A informação foi confirmada à BBC na segunda-feira (28) por promotores da Live Nation e SJM. Os ingressos inválidos serão disponibilizados pelo vendedor oficial, Ticketmaster, pelo preço original.

A demanda para ingressos da aguardada turnê superou a oferta: cerca de 1,4 milhões estavam à venda, mas mais de 10 milhões de fãs de 158 países tentaram comprá-los. Em poucas horas, o mercado de revenda estava inundado com preços inflacionados.

Segundo a Ticketmaster, 4% dos ingressos -cerca de 50 mil- foram parar em sites de revenda. Os ingressos serão cancelados em breve e, se um ingresso for cancelado por erro, a questão será investigada. Um porta-voz da empresa explicou que os termos e condições foram implantados “para agir contra revendedores de ingressos que visam grandes lucros”.

A empresa Viagogo, uma das revendedoras, afirmou à BBC que continuará a vender ingressos para a turnê. “Vamos continuar vendendo da forma que o regulador diz que podemos”, diz um representante”.

O grupo Oasis se reunirá em julho e agosto do próximo ano para mais de 10 shows no Reino Unido. Cardiff, no País de Gales, Londres e Manchester, na Inglaterra, Edimburgo, na Escócia e Dublin, Irlanda, receberão Liam e Noel Gallagher pela primeira vez desde o fim da banda, em 2009.

