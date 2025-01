Bill Gates detona Musk por interferências políticas em países: “Loucura”

O filantropo e cofundador da Microsoft, Bill Gates, aproveitou uma entrevista com o The Sunday Times sobre o seu livro de memória – ‘Source Code: My Beginnings’ – para criticar publicamente o dono da Tesla, da SpaceX e do X, Elon Musk.

Mais especificamente, Gates criticou a forma como Musk tem interferido no panorama político de outros países.

“É realmente louco que [Elon Musk] consiga desestabilizar situações políticas em outros países”, afirmou Gates, destacando que “outros países deviam adotar medidas para garantir que estrangeiros super riscos não conseguem distorcer as suas eleições”.

“É difícil compreender porque é que alguém que tem uma fábrica de automóveis tanto na China como na Alemanha, cujo negócio de foguetes é ultra dependente das relações com nações estrangeiras, que está ocupado a cortar 2 bilhões de dólares nos gastos governamentais dos EUA e gerindo cinco empresas está obcecado com esta história de ‘grooming’ no Reino Unido”, afirmou Gates.

Falando especificamente sobre o caso do Reino Unido, Gates lembrou que, para Elon Musk, o líder do partido britânico de extrema-direita, Nigel Farage, não é tão radical quanto deveria ser.

“Quer promover a ala à direita, mas diz que o Nigel Farage não é suficientemente à direita… Quer dizer, isto é uma loucura”, afirmou Gates. “Ele é a favor da AfD [na Alemanha]. Podemos todos exagerar… Se alguém é super inteligente, e ele é, então devem pensar em como podem ajudar. Mas isto é agitação populista”.

Leia Também: Musk manifesta apoio a partido de extrema-direita alemão