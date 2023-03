Billie Eilish chega ao Brasil para o Lollapalooza

A cantora Billie Eilish já chegou ao Brasil para o Lollapalooza. A artista se apresenta no país na próxima sexta-feira (24/3) 23/03/2023 18:33, atualizado 23/03/2023 18:33

Marcelo Hernandez/Getty Images

A cantora Billie Eilish já está no Brasil para se apresentar no Lollapalooza, nesta sexta-feira (24/3) . A artista aproveitou as redes sociais para registrar o momento em que seu avião pousou em São Paulo, na véspera de sua apresentação.

“Brasil, finalmente estou aqui. Foi um longo tempo”, legendou a cantora. Esta será a primeira vez que a cantora se apresentará no Brasil e, por conta disso, diversos fãs da cantora compareceram ao aeroporto para tentar registar uma foto com Eilish. Entretanto, a artista pegou uma rota mais discreta e não encontrou seus apoiadores.

Billie Eilish (Divulgação)

Billie Eilish Billie Eilish (Divulgação)

Billie Eilish – ALONGAMENTO DE UNHAS

@billieeilish/Reprodução

Perfume Billie Eilish

Lançamento do primeiro perfume de Billie EilishReprodução/Instagram

Billie Eilish aposta na pegada sustentável em nova coleção

@billieeilish/Instagram/Reprodução

Billie Eilish aposta na pegada sustentável em nova coleção

Billie [email protected]/Instagram/Reprodução

Apesar disso, muitas pessoas conseguiram registrar o momento em que a van da artista deixava o local, rumo ao hotel de Billie Eilish.

No Lollapalooza, a cantora reunirá grandes sucessos de sua carreira e de diversos álbuns. O setlist desta sexta-feira (23/3) ainda conta com Kali Uchis, Conan Gray e Lil Nas X, entre outros.

Mais lidas