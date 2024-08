Binance recupera US$ 73 milhões em fundos roubados

Quando a missão é determinar o valor exato do montante roubado em golpes de criptomoedas, o desafio beira o impossível. Para começar, nem todos os casos são reportados às autoridades, e as quantias envolvidas podem estar subestimadas. Além disso, o cenário das moedas digitais é altamente dinâmico: novos golpes surgem a todo momento. Por fim, há um ponto inerente ao setor, que é sua natureza descentralizada, o que dificulta o rastreamento e a quantificação desses ativos. Ressalvas feitas, especialistas estimam que os golpes de criptomoedas já tenham desviado uma quantia na casa dos bilhões de dólares ao redor do mundo.

À medida em que a popularidade desses criptoativos cresce, o número de ataques acompanha a alta. Assim, cibercriminosos investem pesado em golpes de phishing e engenharia social para convencer suas vítimas a enviarem as credenciais de acesso de suas contas ou até mesmo a fazerem transferências diretas de valores. Mas os golpes não se limitam a ataques a detentores de criptomoedas. As ações dos bandidos também envolvem hacks em exchanges com boa reputação no mercado. Ninguém está livre!

Diante deste cenário assustador, as empresas buscam formas de contra-atacar. Assim, para reforçar a segurança dos ativos de seus clientes, exchanges investem forte em sistemas de segurança robustos para evitarem os piores cenários. Além disso, também buscam formas proativas e colaboração com o setor público para recuperar ativos desviados. E foi exatamente assim que a Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, conseguiu recuperar e congelar mais de 73 milhões de dólares desviados de seus clientes. A quantia estava armazenada na carteira de criptomoedas da Binance, considerada uma das melhores hot wallets (carteiras online) do mercado.

O valor se refere somente ao período de 1° de janeiro a 31 de julho deste ano e representa um aumento significativo em relação aos 55 milhões de dólares recuperados em 2023. Segundo notícia publicada na Binance News, página de notícias da exchange, cerca de 80% dessas recuperações são relacionadas a hacks, exploits e roubos externos. Os 20% restantes estão associados a golpes fora da plataforma.

Tecnologia, análise de dados e colaboração contra o crime

Após a notícia de recuperação desses fundos, Jimmy Su, Chief Security Officer (CSO) da empresa, reforçou o comprometimento da Binance em proteger usuários e aprimorar a segurança geral do ecossistema de criptomoedas.

Embora a exchange não divulgue publicamente seus investimentos em cibersegurança, sabe-se que o valor é significativo. A empresa detém bilhões de dólares em criptomoedas, o que faz dela um alvo atraente para hackers.

Na ação para recuperar fundos de seus clientes, a corretora utilizou uma combinação de tecnologias e estratégias para rastrear e recuperar os fundos roubados. Para começar, fez uma análise dos blockchains, que, por sua natureza pública e transparente, permite rastrear o movimento de fundos e consequente identificação de atividades suspeitas. “A tecnologia blockchain nos oferece uma ferramenta poderosa para reunir evidências essenciais e tomar medidas contra criminosos, abrindo caminho para um ambiente de investimento mais seguro e protegido”, afirma Jimmy Su.

Um outro ponto importante foi a colaboração com autoridades para rastrear e recuperar fundos roubados. A inclusão de um abordagem prática para segurança colaborativa também fez diferença nesse sentido. O aumento na inclusão de serviços de terceiros possibilitou maior cobertura no rastreamento e recuperação desses fundos perdidos.

O futuro da segurança das criptomoedas

A recuperação de fundos roubados é um golpe duro nos hackers e golpistas que atuam no mercado de criptomoedas. Esse feito demonstra a eficácia das medidas de segurança implementadas pela Binance e fortalece a confiança dos usuários na plataforma. A capacidade de rastrear e recuperar essas criptos desviadas é uma prova da sofisticação da tecnologia blockchain e dos sistemas de segurança da empresa.

Assim, o resultado das ações da exchange representam um sinal positivo para o futuro mais seguro no mercado das criptomoedas. Sim, os desafios estão aí e não param de crescer, mas há uma demonstração forte e eficaz de que a indústria está comprometida em se tornar cada vez mais segura e confiável.

Dicas para proteger seus fundos

Mesmo com todo o investimento em segurança das exchanges, vale ressaltar a importância dos cuidados que os próprios detentores de criptomoedas devem ter para contribuir com o ecossistema das moedas digitais. Afinal, de nada adianta ter à disposição as ferramentas de segurança mais avançadas do mercado se você entrega suas credenciais de acesso só porque a mãe da sua “namorada virtual da Ucrânia” está precisando de dinheiro para fugir da guerra (sim, os bandidos apelam para as histórias mais comoventes com o objetivo único de roubar seu dinheiro).

Assim, preparamos algumas dicas para você proteger o seu capital:

Utilize exchanges confiáveis

Escolha plataformas com histórico comprovado de segurança, como a Binance, Coinbase e Kraken. Empresas com alto volume de negociação tendem a ser mais seguras, pois são alvos mais atraentes para hackers. E verifique se a exchange oferece autenticação de dois fatores (2FA), armazenamento a frio de ativos e outras medidas para proteger o seu investimento.

Proteja suas contas

Utilize senhas complexas e únicas para cada conta. Evite usar a mesma senha em diferentes serviços. Ative a 2FA em todas as suas contas. Essa medida adiciona uma camada extra de segurança, exigindo um código de verificação além da senha. Desconfie de e-mails e mensagens não solicitadas que pedem informações pessoais ou senhas. Nunca compartilhe suas senhas ou informações de login com ninguém.

Armazene suas criptomoedas com Segurança

Tenha em mente que se você possui grandes quantias de criptomoedas, é sempre melhor armazená-las em carteiras de hardware (cold wallets), dispositivos físicos que protegem suas chaves privadas offline. As carteiras quentes (hot wallets), apesar de mais convenientes, são mais vulneráveis a ataques, pois estão constantemente conectadas à Internet. Assim, use-as apenas para armazenar uma quantia para operações corriqueiras e escolha uma opção com segurança reforçada.