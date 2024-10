Bira Corôa afirma que campanha adversária em Camaçari tenta pintar realidade

Para o ex-deputado estadual Bira Corôa, não há como dissociar a figura do prefeito de Camaçari, Elinaldo Araújo (União), do candidato Flávio Matos (União). Bira Corôa participa no início da noite desta quinta-feira (17) do comício do candidato Luiz Caetano (PT) que conta com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Liderança em Camaçari, Bira Corôa declarou que os adversários tentam criar uma imagem diferente do que seria sentida pela população. “Há um processo de mentira, de tentar criar uma imagem contraditória e falsa no conceito da sociedade, mas que não está acontecendo. Foi a campanha inteira tentando dissociar Elinaldo de Flávio, mas nessa reta final não é mais possível”, declarou ao Bahia Notícias.