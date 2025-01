Bispo Bruno Leonardo bate recorde de público em Salvador e faz doação milionária ao Hospital Santa Isabel

Salvador, BA – Na manhã deste domingo, o Parque de Exposições de Salvador foi palco de um evento histórico de fé e solidariedade, com recorde de público. Com entrada totalmente gratuita, a celebração, conduzida pelo bispo Bruno Leonardo, emocionou os presentes em uma manhã marcada por esperança e compaixão.

O momento mais tocante aconteceu quando, com a voz embargada de emoção, Bruno Leonardo anunciou a doação de R$ 2 milhões ao Hospital Santa Isabel, uma das instituições de saúde mais respeitadas da capital baiana. O valor será utilizado na modernização de equipamentos e no aprimoramento do atendimento aos pacientes. O gesto arrancou aplausos e levou muitos às lágrimas, em um clima de profunda conexão e solidariedade.

Seguido por mais de 40 milhões de pessoas nas redes sociais, Bispo Bruno Leonardo é conhecido por suas orações diárias e mensagens de fé, que têm impactado milhões de lares com palavras de esperança e positividade. Maria de Lourdes, uma das fiéis presentes, descreveu o impacto do evento: “A entrada gratuita permitiu que todos pudessem participar. Senti a presença de Deus em cada palavra, e ver esse gesto tão generoso só fortaleceu minha fé no poder do amor ao próximo.”

Durante o evento, o bispo compartilhou a passagem bíblica de Provérbios 11:25:

“A alma generosa prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá.”

O Hospital Santa Isabel expressou profunda gratidão pelo gesto e destacou que a doação será fundamental para ampliar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados à população.

A celebração ficará marcada na memória dos presentes como um ato de fé, compaixão e solidariedade, demonstrando o impacto positivo de ações guiadas pelo amor ao próximo.

