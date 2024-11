Bispo Dom Tommaso Cascianelli ganha título de cidadão baiano na AL-BA

A Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) concedeu o título de cidadão baiano ao bispo Dom Tommaso Cascianelli, orientador espiritual e conselheiro de Irmã Dulce nos últimos anos de vida da religiosa, entre 1987 e 1992. Através da honraria entregue nesta sexta-feira (8), proposta pelo deputado Ricardo Rodrigues (PSD) e aprovada por unanimidade pelo parlamento estadual, a Casa Legislativa reconheceu as contribuições do bispo de origem italiana que escolheu a Bahia como lar.

Ricardo Rodrigues exaltou a trajetória religiosa de Dom Tommaso, que esteve à frente de iniciativas de amparo social e de projetos construídos para garantir dignidade às comunidades. O parlamentar ainda ressaltou a humildade do bispo ao ser convidado a participar da sessão de outorga.

“Dom Tommaso desbravou a Bahia com um coração cheio de amor, especialmente na região de Irecê. Ele fez questão de estar ao lado dos baianos e baianas, com um compromisso genuíno de fazer o bem. Ele me questionou se era merecedor de tal honraria. Isso foi mais uma demonstração de toda a sua humildade”, disse Ricardo Rodrigues.