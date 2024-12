Bitcoin e criptomoedas: como o dinheiro virtual ganha valor e é comercializado?

As criptomoedas, lideradas pelo Bitcoin, surgiram como uma revolução no conceito de dinheiro. Diferente das moedas tradicionais, elas não existem de forma física, como cédulas ou moedas de metal. Ainda assim, seu valor no mercado ultrapassou trilhões de dólares, transformando a maneira como as pessoas enxergam o dinheiro e o mercado financeiro. Mas como uma moeda que não pode ser tocada ganha valor e é comercializada?

O valor das criptomoedas é determinado por uma combinação de fatores como escassez, demanda de mercado e confiança dos usuários. Além disso, sua comercialização é viabilizada por uma tecnologia robusta chamada blockchain, que garante segurança e transparência nas transações.

Vamos entender como esse dinâmico ecossistema funciona, desde a criação de uma moeda virtual até o impacto no mundo real, abordando os pormenores de como um ativo digital é valorizado e utilizado.

O que são criptomoedas e como funcionam?

Criptomoedas são moedas digitais descentralizadas, criadas e armazenadas em um sistema de blockchain. Essa tecnologia é um registro público digital que utiliza criptografia para proteger as transações e garantir que nenhuma alteração ou fraudes ocorram.

Descentralização : diferente das moedas tradicionais, que são emitidas por governos ou bancos centrais, as criptomoedas operam sem uma autoridade central. O Bitcoin, por exemplo, é mantido por uma rede de computadores em todo o mundo.

: diferente das moedas tradicionais, que são emitidas por governos ou bancos centrais, as criptomoedas operam sem uma autoridade central. O Bitcoin, por exemplo, é mantido por uma rede de computadores em todo o mundo. Tecnologia blockchain: a blockchain é um banco de dados distribuído que registra todas as transações feitas com a criptomoeda. Cada bloco contém informações que são validadas por mineradores antes de serem adicionadas ao registro.

Imagem: tungtaechit/Shutterstock

Como as criptomoedas ganham valor?

O valor de uma criptomoeda não é definido por governos ou lastreado em metais preciosos. Em vez disso, fatores como a demanda de mercado, escassez e utilidade determinam seu preço.

Oferta e demanda

Assim como qualquer ativo no mercado, a relação entre oferta e demanda desempenha um papel crucial no valor das criptomoedas. Quando a demanda por uma dessas moedas é alta e sua oferta é limitada, o preço sobe. O Bitcoin, por exemplo, tem um fornecimento máximo de 21 milhões de unidades, o que o torna escasso.

Confiança dos investidores

A confiança desempenha um papel importante na valorização das criptomoedas. Muitos investidores compram Bitcoin e outras moedas digitais por acreditarem que elas representam uma inovação no sistema financeiro.

Utilidade

A utilidade também afeta o valor. Criptomoedas que oferecem soluções reais, como contratos inteligentes no caso do Ethereum, tendem a ter mais valor de mercado.

Regulamentação e adoção

Leis e regulamentações também influenciam o valor. Países que adotam ou regulam as criptomoedas positivamente tendem a aumentar sua valorização.

Imagem: I do it studio/Shutterstock

Como as criptomoedas são comercializadas?

A comercialização de criptomoedas acontece em plataformas chamadas exchanges, onde os usuários podem comprar, vender ou trocar. Essas plataformas funcionam de forma semelhante à bolsa de valores, mas com algumas diferenças fundamentais.

Exchanges centralizadas e descentralizadas

Centralizadas : plataformas como Binance e Coinbase são controladas por uma empresa e oferecem suporte ao cliente, o que as torna populares entre iniciantes.

: plataformas como Binance e Coinbase são controladas por uma empresa e oferecem suporte ao cliente, o que as torna populares entre iniciantes. Descentralizadas (DEX): Exchanges como Uniswap permitem transações diretas entre usuários sem a necessidade de uma entidade central.

Carteiras digitais

Os usuários precisam de uma carteira digital para armazenar suas criptomoedas. Existem diferentes tipos de carteiras:

Hot wallets : conectadas à internet e mais acessíveis.

: conectadas à internet e mais acessíveis. Cold wallets: armazenamento offline, mais seguras contra hackers.

Processo de compra e venda

Comprar criptomoedas é simples: basta criar uma conta em uma exchange, transferir fundos e realizar a compra. As vendas funcionam da mesma forma, e os ganhos podem ser retirados em moeda fiduciária.

(Imagem: Zephyr_p/Shutterstock)

Mineração: como criptomoedas são criadas?

A mineração é o processo pelo qual novas criptomoedas são criadas e transações são validadas. Mineradores utilizam computadores potentes para resolver problemas matemáticos complexos, adicionando novos blocos à blockchain e recebendo recompensas em criptomoedas.

Prova de Trabalho (PoW) : utilizada pelo Bitcoin, exige grande poder computacional.

: utilizada pelo Bitcoin, exige grande poder computacional. Prova de Participação (PoS): menos intensiva em energia, usada por moedas como o Ethereum.

Riscos e oportunidades no mercado de criptomoedas

Embora as criptomoedas ofereçam grandes oportunidades, também apresentam riscos significativos:

Volatilidade : os preços das criptomoedas podem variar drasticamente em curtos períodos, representando riscos e oportunidades para investidores.

: os preços das criptomoedas podem variar drasticamente em curtos períodos, representando riscos e oportunidades para investidores. Segurança : embora a blockchain seja segura, ataques a exchanges e carteiras individuais ainda ocorrem.

: embora a blockchain seja segura, ataques a exchanges e carteiras individuais ainda ocorrem. Falta de regulamentação: a falta de regulamentação em muitos países pode levar a incertezas no mercado.

Quem criou o Bitcoin? O Bitcoin foi criado por uma entidade anônima conhecida como Satoshi Nakamoto em 2008. Como as criptomoedas ganham valor? O valor delas é determinado pela relação entre oferta e demanda, confiança do mercado e sua utilidade. Onde posso comprar criptomoedas? Você pode comprá-las em exchanges como Binance, Coinbase ou Kraken. É seguro investir em criptomoedas? Investir em criptomoedas pode ser lucrativo, mas também arriscado devido à volatilidade e à falta de regulamentação. O que é blockchain? Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que garante segurança e transparência em transações digitais.

Com o crescente interesse no mercado de criptomoedas, entender seus fundamentos é essencial para navegar nesse universo dinâmico. Seja como investimento ou ferramenta financeira, o Bitcoin e outras moedas digitais continuam a moldar o futuro do dinheiro.

