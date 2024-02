Bivar chama eleição do União Brasil de “ilegal”

Deputado federal afirmou que suspendeu a eleição e a convenção que marcou a vitória de Rueda é “fantasia”; declarou ainda ser presidente do partido

“Eu suspendo as eleições. Essa ‘convenção’ feita hoje é juridicamente ilegal. Tenho mandato até maio e sou o presidente. O resto é fantasia”, declarou Bivar; acima, o congressista o plenário da Câmara em fevereiro de 2024 Marina Ramos/Câmara – 7.fev.2024

Fabricio Julião 29.fev.2024 (quinta-feira) – 17h56



O deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) declarou ao Poder360 que não reconhece a eleição do partido realizada nesta 5ª feira (29.fev), que marcou a vitória da chapa de Antonio Rueda e ACM Neto.

“Eu suspendi as eleições. Essa ‘convenção’ feita hoje é juridicamente ilegal. Tenho mandato até maio e sou o presidente. O resto é fantasia”, afirmou o congressista.

Bivar disse que, justamente por não reconhecer a eleição, não deixará o partido. Declarou que tampouco acionaria o jurídico pois “a eleição não aconteceu”.

Antonio Rueda anunciou a vitória da chapa que encabeça nesta 5ª feira, ao lado do ex-prefeito de Salvador ACM Neto, que será o novo vice.

Rueda teve o apoio dos 4 governadores do partido e dos representantes do União na Câmara dos Deputados e no Senado Federal.