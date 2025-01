Blake Lively e Ryan Reynolds pedem que Justiça rejeite processo de difamação de Baldoni

(FOLHAPRESS) – Em meio a troca de acusações dos bastidores de “É Assim que Acaba”, a briga pública que envolve Blake Lively e Justin Baldoni, os protagonistas, ganhou mais um capítulo.

Blake e o marido, Ryan Reynolds, pediram à Justiça que rejeite o processo que Baldoni move contra eles no valor de US$ 400 milhões -cerca de R$ 2,4 bilhões.

Os advogados das partem vão se reunir em um tribunal na segunda-feira (3) para a primeira audiência. Antes do encontro, o juiz responsável pelo caso pediu uma declaração que “indicaria em uma frase a intenção do réu de fazer uma moção de arquivamento”.

De acordo com a revista americana Variety, o advogado da atriz afirmou “Lively-Reynolds pretendem mover uma ação para rejeitar a queixa”, disse Michael J. Gottlieb. Já a equipe de defesa de Baldoni declarou querer que a atriz preste depoimento o quanto antes.

No fim de dezembro do último ano, a atriz entrou com um processo contra Baldoni e o principal produtor de “É Assim que Acaba”, Jamey Heath, acusando-os de assédio sexual e de orquestrar uma “campanha difamatória” contra ela durante as filmagens.

Baldoni, que também é diretor da produção, rebateu o casal e afirmou que eles divulgaram falsas alegações de assédio sexual. Ele também acusa os artistas de extorsão civil, difamação e invasão de privacidade.

